Reprodução/Instagram Dania Mendez é conhecida por participar de outros reality shows

Tadeu Schmidt revelou nesta terça-feira (14) que Dania Mendez chega a casa mais vigiada do Brasil amanhã (15), exatamente às 15h05. O apresentador também disse qual será a missão secreta que a visitante do “La Casa de Los Famosos” terá que cumprir.

Dania poderá interferir no Poder Curinga desta semana. “Quem comprar o Poder Curinga terá duas opções: voto duplo ou voto anulado. Quem vai decidir isso é a nossa visitante.”, explicou Tadeu.





“Sou uma mulher corajosa, divertida, boa amiga. Mas eu também sou muito explosiva.”, avisou Dania no vídeo de apresentação.

Dania Mendez, mexicana de 31 anos, é modelo, influenciadora e apresentadora, com mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

Amanhã tem visita internacional na casa do #BBB23 ! ✨ Vem ver como será a dinâmica com a participação de Dania Mendez, do 'La Casa de Los Famosos' ⤵️ #RedeBBB pic.twitter.com/ez44IIKU6v — Big Brother Brasil (@bbb) March 15, 2023





