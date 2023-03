Foto: Reprodução/Instagram BBB23: Juliette comenta frase de Ricardo pré-eliminação: 'Acontece'





Ao que tudo indica, Ricardo selou de vez a paz com os cactos, fãs da Juliette. Na noite desta terça-feira (14) a fala de Ricardo, ao comentar o que estava sentindo antes de Tadeu Schimidt revelar o nono eliminado do reality, chamou a atenção do público e de uma pessoa que fez história anteriormente no game.

Ao ser questionado de como estava se sentindo em relação a estar no paredão, Ricardo fez uma analogia com cactos. "Ontem eu fiquei correndo na esteira e só me veio à cabeça: 'Ricardo, o que você é?'. Me veio um cacto.", iniciou ele.













"O cacto, por mais espinhos que ele tenha, ele tem a sua beleza, mas a Biologia diz que os espinhos são decorrentes da escassez de água, então ele não pode ter folhas para não perder tanta água. E eu tenho os meus espinhos, devido a algumas coisas que aconteceram comigo no passado, mas a gente tem que ir reparando", completou o biomédico.

Juliette Freire, a grande campeã do BBB21, que sempre teve o cacto como uma marca registrada e tem o nome da planta como o nome dos próprios fãs, comentou a fala do brother. "Eu sabia que era amor kkk… Você é chato, mas é gente boa. Acontece", escreveu a cantora e ex-BBB em uma rede social.

Eu sabia que era amor kkk…

Você é chato, mas é gente boa. Acontece 💚 — Juliette (@juliette) March 15, 2023





Anteriormente, Ricardo havia entrado em uma fria após dizer que Juliette possuía diversas "atitudes chatas" na época em que participou do reality, na qual a sister se tornou vencedora com mais de 90% dos votos. Em conversa com Bruna Griphao e Larissa, Ricardo comparou as ações de Domitila com as de Juliette e afirmou que a vencedora do BBB21 era chata e que ela havia errado durante a participação no reality.

"A Juliette tinha atitudes muito chatas para cac*te aqui no game, ela era muito chata", disse o brother e Bruna Griphao logo rebateu a fala do colega de confinamento. "Mas ninguém bota a Domi [no Paredão] porque ela é chata, a gente bota porque ela é incoerente, porque ela foi falsa com a Sarah", disse Bruna relembrando o episódio em que Domitila entregou a Guimê que Sarah queria votar nele.

Ricardo Alface permaneceu insistente em falar de Juliette. "A Juliette errou no game também", disse ele. Bruna logo questionou se em algum momento Juliette teria sido falsa com alguém do grupo dela e Alface rebate. "Ela teve erros no game, não foi perfeita", disse ele.

Nas redes sociais, os fãs de Juliette se revoltaram com a fala de Ricardo. "Alface assinando a saída dele falando da Juliette [risos]. Vão fazer pior que fizeram com a Paula. Cactos, façam o trabalho de vocês", disse um fã da cantora, citando Paula, que revoltou os cactos ao dizer que Juliette era "sofrida" no game. "Se Alface cair no paredão, os cactos vão agir. Não se toca no nome de Juliette em vão", escreveu outro internauta.