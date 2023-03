Foto: Reprodução/Instagram Ricardo Alface diz que Juliette era chata e enfurece fãs da cantora





Nesta manhã de sexta-feira (3) o brother Ricardo Alface teve uma fala que gerou grande polêmica na web, já que ele resolveu atacar um dos nomes mais fortes que já passaram pelo reality, o de Juliette, vencedora do BBB21.

Em conversa com Bruna Griphao e Larissa, Ricardo comparou as ações de Domitila com as de Juliette e afirmou que a vencedora do BBB21 era chata e que ela havia errado durante a participação no reality.













"A Juliette tinha atitudes muito chatas para cac*te aqui no game, ela era muito chata", disse o brother e Bruna logo rebateu a fala do colega de confinamento. "Mas ninguém bota a Domi [no Paredão] porque ela é chata, a gente bota porque ela é incoerente, porque ela foi falsa com a Sarah", disse Bruna relembrando o episódio em que Domitila entregou a Guimê que Sarah queria votar nele.

Ricardo Alface permaneceu insistente em falar de Juliette. "A Juliette errou no game também", disse ele. Bruna logo questionou se em algum momento Juliette teria sido falsa com alguém do grupo dela e Alface rebate. "Ela teve erros no game, não foi perfeita", disse ele.

Bruna irritada com a conversa rebate o brother. "Mas ninguém e perfeito. Existem erros e erros. Ela entregou alguém do grupo dela, falando que era muito fiel ao grupo?" disse ela.

Nas redes sociais, os fãs de Juliette, conhecidos como "cactos", se revoltaram com a fala de Ricardo. "Alface assinando a saída dele falando da Juliette [risos]. Vão fazer pior que fizeram com a Paula. Cactos, façam o trabalho de vocês", disse um fã da cantora, citando Paula, que revoltou os cactos ao dizer que Juliette era "sofrida" no game. "Se Alface cair no paredão, os cactos vão agir. Não se toca no nome de Juliette em vão", escreveu outro internauta.

