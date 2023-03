Reprodução Dania Méndez e Arturo Carmona em "La Casa de Los Famosos"

Dania Méndez, que estava em "La Casa de Los Famosos", no méxico chegou ao Brasil para passar uma temporada no "BBB 23". O público já está shippando ela com um brother, o Cara de Sapato. Mas a influencer já está envolvida com alguém do programa mexicano.

Ela viveu um triângulo amoroso no reality. O ator Artumo Carmona, de 46 anos, se apaixonou por Aylín Mujica, também atriz, e de 48 anos no início do reality. Mas, depois de um tempo se envolveu com Dania. Ele começarama flertar discretamente e se beijaram, em segredo, em um dos quartos.



O público achou que Arturo poderia enrolar Dania, mas o ator se entregou à paixão e mostrou que estava muito apaixonado pela influencer e disse que ela "ganhou seu coração", que queria ajudá-la a realizar sonhos dele e queria "ter três filhos com ela".

Com as falas, Dania parece ter se assustado e disse para Arturo que "precisava de espaço para estar sozinha, meditar e pensar sobre tudo". Os dois se afastaram, mas antes da viagem da apresentadora, eles se reaproximaram.



Arturo Carmona havia participado do "Big Brother", no México, em 2002, quando ficou mais conhecido. Depois, ele esteve em novelas como "Cuidado com o anjo", "Triunfo de amor" e "Os ricos também choram", disponível no Globoplay.

