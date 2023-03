Foto: Reprodução/Instagram José Loreto deixa de seguir Rafa Kalimann após ela ser flagrada com affair





Aos fãs do casal José Loreto e Rafa Kalimann, que tinham um fio de esperança de uma possível volta, o sonho acabou. Na noite deste domingo (12), o ator José Loreto deixou de seguir a influenciadora e ex-BBB Rafa Kalimann nas redes sociais.

Rumores apontam que o unfollow do ator em Kalimann foi após a influenciadora ser vista aos beijos com um suposto novo affair, na zona sul do Rio de Janeiro, ainda neste domingo (12).













O ator e a influenciadora e ex-BBB terminaram em janeiro o relacionamento após 6 meses juntos. Até o momento, Rafa Kalimann continua seguindo o ex. A influenciadora foi vista aos beijos com o empresário Antônio Bernardo Palhares, dono de uma empresa de serviços químicos.

Os dois pedalaram juntos pela orla carioca e depois pararam para tomar um açaí no Leblon, onde trocaram beijos. Rafa está solteira desde o fim do relacionamento com Loreto, o ex-casal assumiu o relacionamento em agosto de 2022, em meio ao show de 80 anos do cantor Caetano Veloso, na CIdade das Artes, no Rio de Janeiro.

Em entrevista, o ator revelou não estar em um momento adequado para ser um bom namorado e confessou estar em abstinência. “Decidimos seguir caminhos opostos, mas que podem se encontrar lá na frente. Estou trabalhando muito, está complicado ser um bom namorado. Aliás, estou sem beijar na boca, quase em abstinência.”, disse ele.

“Algumas relações têm começo, meio e fim. Colocamos um ponto final para que nossa história não se tornasse infeliz. Mas não teve traição”, completou em entrevista a revista Vogue.