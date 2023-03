Reprodução / Instagram Isis Valverde e Marcus Buaiz

Isis Valverde já aceitou o pedido de namoro de Marcus Buaiz e o casal já contou aos familiares sobre o relacionamento. No entanto, ainda não revelaram a notícia aos filhos. Marcus ficou desapontado porque queria conversar com os filhos, José Marcus e João Francisco, e Isis também desejava falar com Rael, filho de relacionamento anterior. Infelizmente, não houve tempo para isso antes do vazamento da notícia.

A paquera entre a atriz e o ex de Wanessa é recente e começou após serem apresentados por amigos em comum em São Paulo.Isis e Buaiz não tinham trocado um beijo até se encontrarem na França, onde aconteceu a conexão em meio à atmosfera romântica da cidade.





Durante o carnaval, apesar de ter respondido que estava solteiro, o empresário foi visto duas vezes com a modelo Alessandra Ambrósio. Em janeiro, a atriz estava com Lucas Pedreira, cunhado de Claudia Leitte, em Caraíva, na Bahia.

Marcus e Isis se encontraram em Paris, recentemente, onde ela participava da Semana de Moda e ele de reuniões de negócios. De acordo com uma fonte próxima ao casal, a coincidência aconteceu, mas Buaiz já costuma ter compromissos anuais na França nesta época. A fonte também afirmou que, caso não tivessem se encontrado lá, eles teriam se visto em outro lugar de qualquer forma.

