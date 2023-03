Reprodução / Instagram 14.03.2023 Bruno e Yanna com as filhas

Uma boa causa motivou Madalena, de 5 anos, filha mais velha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni, a cortar os cabelos nesta terça-feira (14). A menina decidiu fazer uma doação dos fios para crianças com câncer, conforme compartilhado pela atriz no Instagram.

A Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa, no Rio, será a instituição beneficiada pela doação dos cabelos. Yanna compartilhou que o novo corte foi inspirado na personagem Mônica, da Turma da Mônica de Mauricio de Sousa, e não escondeu o orgulho pela iniciativa da filha.





“Eu na idade dela vislumbrava os cabelões das princesas e tinha pavor de tesoura! É, realmente os tempos mudaram, ainda bem! E acaba de cair uma lágrima”, confessou a atriz.

Os admiradores de Madalena elogiaram a atitude. Uma seguidora de Yanna afirmou que a menina é uma referência de força e personalidade. Outra pessoa comentou que as crianças estão mais conscientes atualmente.

Uma terceira internauta contou que a própria filha também cortou o cabelo para doar quando tinha quase 5 anos, e que o pai chegou a chorar porque gostava dos cabelos longos dela, mas que a menina estava decidida e feliz com a doação.





