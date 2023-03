Reprodução Apresentadora da CNN da bronca em Nikolas Ferreira: 'Quem faz sou eu'

A apresentadora Brasília Rodrigues e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) viralizaram nas redes sociais. Nesta terça-feira (14), a jornalista da CNN interrompeu o deputado e lhe deu uma bronca durante a participação no quadro CNN Dois Lados.

Nesta manhã, Nikolas participava da programação da emissora para discutir a possibilidade da cassação do mandato dele após ter feito um discurso transfobico na Câmara no Dia Internacional da Mulher.

Durante a entrevista, Nikolas aproveitou para questionar a outra convidada, a também deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL-RS), sobre qual seria a definição de mulher.

“Vou ficar muito satisfeito de aprender um pouquinho com a senhora o que é ser mulher”, apontou o deputado.

Antes de Fernanda responder, Brasília Rodrigues interrompeu a interação de Nikolas para reafirmar o local de entrevistador e convidado.

“Eu preciso interromper, porque no quadro quem faz as perguntas sou eu. Realmente, os senhores estão aqui na condição daqueles que respondem.”

Após a bronca, a jornalista voltou a fazer perguntas para os convidados. “Eu vou repetir a pergunta à senhora, deputada, sobre o que eu acabei de pedir para Nikolas Ferreira: qual futuro a senhora acha que o pensamento de Nikolas Ferreira terá no Congresso Nacional?”.

No dia 8 de março, data celebrado o Dia Internacional da Mulher, Nikolas Ferreira vestiu uma peruca no plenário e se apresentou como Nikole, ironizando a discussão sobre mulheres trans.

No discurso, Nikolas diz que “as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres”. Após o ato, outros parlamentares pediram a cassação do mandato dele. Com isso, foi aberto uma petição que já conta com mais de 316 mil assinaturas online.

🚨 VEJA: Nikolas Ferreira leva fecho de apresentadora da CNN: “Eu preciso interromper, porque no quadro quem faz as perguntas sou eu”. pic.twitter.com/eQhEfURtpj — POPTime (@siteptbr) March 14, 2023