Reprodução/Instagram Marina Ruy Barbosa e Enzo Celulari aumentam rumores de affair ao serem flagrados juntos em Noronha

Marina Ruy Barbosa e Enzo Celulari aumentaram os rumores de um romance. Nesta terça-feira (14) os dois foram flagrados juntos em Fernando de Noronha.

E quem compartilhou o momento dos artistas foi a influenciadora Camila Coutinho.

Leia também Enzo Celulari celebra o 1º mês de vida do irmão, Luca





Nas imagens, eles aparecem em um restaurante. O ver que está sendo filmada, Marina corre para cumprimentar alguém, porém acaba saindo no vídeo de qualquer maneira.

Essa é a segunda vez em que Marina e Enzo são vistos juntos. Na semana passada, eles estiveram em Mata de São João, na Bahia, acompanhados de Suzana Sandoval e do assessor Juan Moraes.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.