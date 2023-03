Foto: Reprodução/Twitter Shakira proíbe Piqué de visitar filhos junto da nova namorada





Em mais um episódio do divórcio entre Shakira e o jogador de futebol Gerard Piqué, a cantora está com os dias contados para a mudança dela com os filhos para Miami, nos Estado Unidos e após um longa reunião, Shakira e Piqué chegaram a um acordo em relação a guarda dos filhos.



Apesar de Piqué concordar com a descição da mudança para Flórida, por conta do assédio da mídia que Shakira e os filhos sofrem em Barcelona, a cantora teria imposto que o jogador só poderá visitar os filhos sozinho.













De acordo com o jornalista Jordí Martín, que acompanha a vida do ex-casal a alguns anos, Shakira teria imposto que Piqué estaria proíbido de levar a nova namorada, Clara Chia e a própria mãe, Montserrat Bernabéu, ou seja, só poderá visitar os filhos sozinho.

Piqué terá o tempo junto aos filhos nas férias, quando poderá levá-los à Espanha, mas durante o período letivo, o jogador que terá que viajar até Miami para vê-los. A imprensa espanhola afirma que, diante deste acordo, Shakirá se mudará para os Estados Unidos em Abril deste ano, e esta mudança está sendo comemorada pela família de Piqué que, segundo a jornalista Sandra Aladro, a mãe de Piqué, Montserrat Bernabéu, está cansada de ser hostilizada nas ruas desde que o casal se divorciou por causa da traição do jogador.

Em recente entrevista ao jornalista Enrique Acevedo, da Televisa, Shakira afirma que está buscando o equilíbrio emocional após toda essa reviravolta. "Sempre fui emocionalmente bastante dependente dos homens, já me apaixonei pelo amor, e acho que consegui enteder aquela história de outra perspectiva e hoje me basto sozinha", disse ela.

A cantora aproveitou para mandar uma indireta para a nova namorada de Piqué, Clara Chia. "Há um lugar no inferno reservado para mulheres que não apoiam outras mulheres", disse ela.