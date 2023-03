Reprodução / Instagram 13.03.2023 Rafaella Santos e Rafa Talamask

No último fim de semana, Rafaella Santos celebrou o aniversário de 27 anos com uma festa em casa, no Rio de Janeiro. Entre os convidados, estava Rafa Talamask, ex-namorado de Nadine Gonçalves, e conhecido pela carreira como muso fitness.

Uma foto postada por Rafa Talamask com a aniversariante Rafaella Santos nas redes sociais aumentou os rumores de que ele e Nadine Gonçalves estariam juntos novamente.





No domingo de carnaval, Nadine assistiu à filha desfilando pelo Salgueiro na Sapucaí. Enquanto isso, o muso fitness estava no Camarote Arpoador. Ele e a mãe de Neymar haviam terminado em outubro do ano passado.

Tiago Ramos soube que Nadine tinha reencontrado Rafa Talamask no Rio, após o carnaval, onde ela ficou alguns dias. Ele também percebeu que ela não respondia mais mensagens e insistia em voltar. Em meio a uma crise de ciúmes, Tiago fez uma live atacando a mãe de Neymar.

