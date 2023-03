Reprodução/HBO Max Futuro de Bella Ramsey em 'The Last of Us' é revelado

Sem preocupações para os fãs de The Last Of Us ! Neil Druckmann e Craig Mazin, produtores da série, garantiram que Bella Ramsey estará de volta na segunda temporada.

A intérprete entregou uma atuação excepcional e ganhou os elogios do público e, se ela ainda quiser, terá o seu papel na sequência.





"Temos muita sorte de ter Bella… e a única maneira de considerarmos uma reformulação de personagem é se ela dissesse: ‘Não quero mais trabalhar com vocês'. E mesmo assim não temos certeza de que concederíamos isso a ela. Podemos forçá-la a voltar nesta temporada", disse Druckmann para o The Wrap.

Em outra entrevista, os produtores deram detalhes da segunda temporada. Segundo eles, a adaptação de 'The Last Of Us: Parte 2', será feita em mais de uma temporada.

"Não, não tem como. Vamos precisar de mais de uma temporada para isso. Não diremos quantos. Mas mais de um é factualmente correto", explicaram eles para a GQ.

