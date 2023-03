Reprodução / Instagram Antônio e Rafa Kalimann

A influenciadora Rafa Kalimann foi vista aos beijos com um rapaz na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele usava um par de óculos escuros de um tamanho considerável, o que aumentou o mistério em torno da situação. No entanto, o affair da ex-BBB foi apontado como Antônio Bernardo Palhares.

Antônio é sócio de uma empresa de serviços químicos. Ele é primo de Arthur Ferraz, esposo de Mariana Weickert. Nas redes sociais, ele mantém discrição, o perfil no Instagram tem 2 mil seguidores e é privado.

Leia também José Loreto deixa de seguir Rafa Kalimann após ser vista com affair





O empresário é um entusiasta de maratonas, tendo percorrido 42 km em diferentes cidades como Nova York, Berlin, Pisa, Paris, Barcelona e Chicago desde 2015. Sua alma viajante parece ter conquistado Rafa Kalimann, já que em fevereiro, a influenciadora decidiu acompanhá-lo numa viagem para a França de última hora.

Foram compartilhados registros do passeio de Rafa Kalimann, que não mostravam diretamente Antônio, mas deixavam claro que ela não estava escondendo o relacionamento. A influenciadora postou fotos de um buquê de flores e posou com Mariana. Por sua vez, a apresentadora publicou fotos com Kalimann e com Antônio. Embora não aparecessem juntos nas fotos, ambos marcaram a mesma localização nas postagens.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.