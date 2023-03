Reprodução Patrícia Pillar vence processo envolvendo o ex-marido Ciro Gomes

A atriz Patrícia Pillar comemorou nesta segunda-feira (13) o processo vencido contra o vereador Vinicius Aith. A artista foi alvo de notícias falsas envolvendo o ex-marido Ciro Gomes, que concorria a presidência na época.

Durante as últimas eleições, Vinicius Aith teria afirmado que Patrícia Pillar havia sido vítima de violência doméstica durante o casamento com o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes.

O caso foi desmentido por ela na época, mas a atriz enfatizou que levaria a situação aos tribunais.

"A Internet não pode ser um espaço sem lei. Por isso, insisto sempre na justiça diante de Fake News e difamação contra mim", comemorou.

Em um texto compartilhado pela artista, é divulgado que Vinicius Aith foi condenado pela Juíza Keyla Blank de Cnop, tabelar no VI Juizado Especial Cível do TJRJ, a publicar a sentença na íntegra em todas as redes sociais, sob pena de multa diária de R$ 2 mil e indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil.