Reprodução Naldo e Chris Brown

Chris Brown aparentemente esta familiarizado com os memes brasileiros das histórias contadas por Naldo sobre uma suposta amizade entre eles. Uma página no Instagram compartilhou um trailer fictício do que seria um filme sobre a vida do brasileiro, com os relatos que viralizaram recentemente. O rapper reagiu com um emoji levando uma mão à testa.

Naldo celebrou ter sido mencionado por Chris Brown. "O homem comentou. Glória a Deus por tudo! Ih, comentou e coçou o olho de novo no 'fucking shit, é o Naldo que tá ali?'”, brincou o funkeiro em uma publicação.





Em uma história contada por Naldo, ele menciona ter estado em uma festa na casa de Chris Brown e ficado constrangido por ser um grande fã do rapper. Ele relata que Chris foi até ele e perguntou por que ele não o cumprimentou, já que era um grande admirador do trabalho do cantor brasileiro.

Recentemente, Naldo Benny pegou todos de surpresa com outra história sobre o número máximo de vezes que fez sexo com a esposa, Moranguinho, em apenas uma semana. O cantor entregou que o recorde do casal em uma semana é de 37 vezes e impressionou.

A ex-Fazenda contou que precisa controlar o marido, porque se depender dele, é sexo "toda hora, em qualquer lugar".









