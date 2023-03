Reprodução / Instragram Naldo Benny

Naldo Benny apareceu sem roupa nas redes sociais nesta quinta-feira (09). O cantor compartilhou uma cena no chuveiro, onde aparece com o bumbum de fora.

A cena faz parte do videoclipe da nova música de Naldo, “Fogo”. O cantor usou o Instagram para divulgar a produção. Antes mesmo de a música começar a tocar, o glúteo de Benny já está no quadro.





Recentemente, Naldo Benny pegou todos de surpresa ao revelar o número máximo de vezes que fez sexo com a esposa, Moranguinho, em apenas uma semana. O cantor entregou que o recorde do casal em uma semana é de 37 vezes e impressionou.

A ex-Fazenda contou que precisa controlar o marido, porque se depender dele, é sexo "toda hora, em qualquer lugar".









