Reprodução/Instagram Naldo Benny entrega recorde de sexo com Moranguinho e número choca

Naldo Benny pegou todos de surpresa ao revelar o número máximo de vezes que fez sexo com a esposa, Moranguinho, em apenas uma semana.

O cantor entregou que o recorde do casal em uma semana é de 37 vezes e impressionou.





"Hoje tem um agravante, que é nossa filha. E a gente corre o tempo todo. Mas antes era só eu e ela e as viagens, e aí tinha meu ônibus. Então você imagina como era o ônibus. A equipe falava: 'a viagem é de 26 horas'. Eu falava: 'que maravilha'", relembrou Naldo no programa Otalab.

A ex-Fazenda contou que precisa controlar o marido, porque se depender dele, é sexo "toda hora, em qualquer lugar".

"Tenho que fazer esse controle. Falo que não é porque não quero, só que pode chegar alguém e não pegar bem", explicou ela.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.