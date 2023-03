Reprodução/Instagram Lexa revela que seu apelido foi inspirado em música 'Marquei um X'

A cantora Lexa usou suas redes sociais neste sábado (11) para compartilhar imagens de seu encontro com a apresentadora Xuxa Meneghel, durante as gravações do especial de 60 anos de Xuxa no programa “Altas Horas”.

Na legenda do vídeo em que as duas aparecem se abraçando, Lexa conta a origem de seu apelido, que vem de uma música da eterna Rainha dos Baixinhos.

"Quem me acompanha há algum tempo sabe que meu nome LEXA vem da XUXA. Apelido que ganhei quando eu tinha 3 anos e desde então sou chamada assim! A música ‘Marquei um X’ foi responsável pelo meu apelido” , iniciou a funkeira.

"LÉA (meu nome verdadeiro) virou LEXA (graças a minha mãe @darlinferrattry). Minha carreira proporcionou a dádiva de conhecer e conviver com a inspiração, @xuxameneghel. Cantar ‘Marquei um X’ para você foi emocionante. Hoje, no @altashoras. Obrigada, @serginhogroisman” , declarou a esposa de MC Guimê, atualmente confinado na casa do BBB.

