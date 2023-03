Foto: Reprodução/Instagram Supla rebate rumores de término com namorada 30 anos mais nova





O cantor Supla resolveu rebater os diversos rumores do suposto término do namoro com a atriz e modelo paulistana Nathalia Mastrobiso, de 26 anos. Supla abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram para um bate-papo com os fãs.

Supla e Natalhia possuem 30 anos de diferença, e o casal oficializou o relacionamento em agosto de 2021. O cantor estava solteiro desde o término com a cantora Victoria Wells, em 2019.













"Cadê a Nathalia? Nunca mais postou nada com ela", questionou um seguidor. "Acabei de postar, tem um vídeo dela me pondo a coleira aí", respondeu o cantor.

Supla aproveitou para avisar que irá retornar com o antigo penteado, que marcou gerações por anos. "Ele já está aqui, só está crescendo. Vai inclusive voltar mais forte", avisou o cantor, com a típica mistura de inglês e português.

Recentemente, o cantor lançou a versão ao vivo da faixa "Encoleirado", junto do videoclipe oficial, gravado durante uma apresentação ao vivo do cantor. Durante a performance, a namorada de Supla, faz participação especial e com direito a um beijo de cinema do casal no palco.