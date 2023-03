Reprodução/Instagram Jojo Todynho compra lanche para a sala inteira na faculdade e vídeo viraliza

Jojo Todynho chegou chegando na faculdade de Direito. A cantora resolver agradar os colegas de sala ao comprar um lanche para todos.

Outros alunos do curso compartilharam vídeos mostrando os saquinhos de amendoim que receberam da artista.





Em um dos vídeos, o estudante revela que ela entregou o cartão de crédito com a senha para que ele realizá-se a compra.





Nesta semana, Jojo Todynho iniciou os estudos no curso de Direito na faculdade. Recentemente, ela contou nas redes sociais qual área do Direito está pensando em seguir.

"Dra. Jordana Toddy Advocacia. Especialista em divórcios", brincou ela. "Em breve. Feliz Dia da Mulher", completou Jojo através dos Stories do Instagram.

