Reprodução/Instagram Mel Maia ganha presente inusitado no aniversário de namoro de MC Daniel

Mel Maia surpreendeu os seguidores ao revelar um dos presentes que recebeu do namorado, MC Daniel. Completando seis meses de união, o cantor resolveu inovar no mimo.

Pelos Stories do Instagram, a atriz de 'Vai na Fé' compartilhou um print da mensagem que recebeu do seu banco, avisando uma transferência de R$10 mil em sua conta.





"Hoje, eu e o Daniel fazemos seis meses de namoro e ele me deu um presente", disse ela no vídeo aos risos.

Na sequência, o funkeiro fez questão de explicar que aquele foi apenas uma parte do que ela irá ganhar. No vídeo, Mel ainda pede a ajuda dos seguidores com sugestões de presentes para o amado.

"Não sei dar presente para homem", explicou ela.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.