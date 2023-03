Foto:Reprodução/Instagram Klebber Toledo relembra paixão platônica por Xuxa





O ator Klebber Toledo realizou o sonho próprio e de milhões de brasileiros de se tornar, pelo menos por um dia, um paquito da Xuxa. O ator participou da plateia VIP no especial de 60 anos de Xuxa no programa Altas Horas, que irá ao ar neste sábado (11).



Klebber abriu o coração de fã e afirmou que enxerga diversas qualidades da apresentadora na própria esposa, a atriz Camila Queiroz.













"Costumo falar que ela, a Camila, e a Julia Roberts são mulheres que nos fazem sorrir através dos sorrisos delas. Se minha mulher fosse loira, seria muito parecida com ela [Xuxa], porque as duas vibram em uma frequência muito parecida, os sorrisos, as covinhas...", desabafou ele em entrevista ao Gshow.

O ator ainda revelou que a primeira bronca que levou da mãe foi por causa da Xuxa, já que, quando pequeno, Klebber tinha uma paixão platônica pela apresentadora e chegava a dizer que eram namorados.

"Desde criança, sempre gostei muito de olhar para o céu, achava que via coisas, luzes, naves. Então, além das músicas [dos programas da Xuxa], que eram sempre muito animadas, o cenário colorido, tinha aquele sorrisão, aquela mulher linda vindo de dentro de uma nave", relembrou ele.

"Falava quer era o piloto da nave e ela, a minha namorada. Minha mãe falava: 'Para! Você não tem idade para isso!", completou o ator em meio às ridasas. Klebber ressaltou a imprtância de Xuxa para todas as mulheres. "Vim de uma família simples, em que as mulheres não tinham voz. A Xuxa é um superexemplo de mulher, de poder", disse ele.