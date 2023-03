Reprodução/Instagram Xuxa

Xuxa, que completará 60 anos em 27 de março, será homenageada no “Altas Horas” do próximo sábado (11), com o especial "Xuxa 6.0". A apresentação contou com uma plateia formada por amigos, ex-paquitas, admiradores e membros da família.

Após a gravação em São Paulo, Xuxa se mostrou muito emocionada com os depoimentos recebidos e agradeceu pelo carinho de todos: "Chegar aos 60 anos e poder dizer 'não precisei morrer pra receber essa homenagem'. É tanta coisa aparecendo, que eu olho para cima e penso ‘não sei se mereço’".





A plateia ovacionou Xuxa, que continuou emocionada: "Não precisam dizer 'eu te amo' , eu sinto isso. Vocês são as luzes que estão me iluminando".

Glória Groove, Tiago Abravanel, Daniel, Wanessa, Lexa, Jennifer Nascimento, Junno, Fabiana Karla, Malu Rodrigues, Erika Januza e Silvero Pereira foram alguns dos convidados especiais que cantaram musicais em homenagem à artista. Além disso, algumas ex-paquitas estiveram presentes na plateia.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.