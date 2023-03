Reprodução/ Globo Xuxa Meneghel





Xuxa revelou o desejo de ir em uma casa de swing antes do aniversário de 60 anos. A apresentadora, que celebra a nova idade no dia 27 de março, entregou em entrevista ao "Saia Justa", do GNT, que queria ter a experiência ao lado do marido Junno Andrade.



No entanto, com a agenda lotada de compromissos, Xuxa vai precisar adiar a ida no espaço adulto. "[Queria] Ir em uma casa de swing. Não tem como. Eu já fiz as contas e tenho muitas coisas para fazer [até o aniversário]", comentou.





Xuxa comentou que viveu muitos relacionamentos e o desejo acabou ficando para depois. "Eu comecei a namorar muito cedo, uns seis anos. Depois fiquei um tempo sem namorar, tive um relacionamento de 2 dois anos. Tive a filha e agora estou com Ju há 10 anos", explicou.





Larissa Luz, uma das apresentadoras do "Saia Justa", perguntou se a realização pessoal viria após o aniversário e Xuxa ponderou. "Acho que nem tudo me é permitido e que me convém uma coisa assim quando se passa de uma certa idade", completou.