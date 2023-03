Foto: Reprodução/Instagram Thiago Nigro com Maíra Cardi

O namoro com Maíra Cardi, assumido após a separação de um mês, impactou a vida religiosa de Thiago Nigro. Ele foi impedido de participar de um congresso gospel em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, pelo pastor responsável pelo evento.

Recentemente, Thiago Nigro confirmou presença no congresso Liberta Brasil, organizado pela IPTM (Igreja Pentecostal Tempo de Milagres) e que ocorre até o dia 13. Ele aparece nos cartazes e banners digitais divulgados nas redes sociais.





Com a separação de Thiago Nigro e Camila Ferreira e o início do relacionamento com a ex de Arthur Aguiar um mês depois, o nome do coach, que se converteu à religião evangélica em março de 2022 e foi batizado no Rio Jordão em Israel, ficou em evidência de forma negativa.

Assim, o pastor Leonardo Sale, líder da IPTM decidiu retirar a participação de Nigro do congresso.





































