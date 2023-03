Reprodução/Instagram Look casual, material escolar e trote: o primeiro dia de aula de Jojo Todynho

Nesta segunda-feira (6) Jojo Todynho dividiu com os seguidores a saga do primeiro dia de aula na faculdade de Direito.

Após rebater comentários negativos , a cantora revelou o look, os materiais escolares e um perrengue na nova etapa da vida.









Pelo perfil do Instagram, ela mostrou que escolheu um visual simples: cropped branco e calça jeans. Já o material escolar conta com mochila de rodinha, canetas coloridas, lápis de cor, tablet e cadernos personalizados.

"Arrume-se comigo para o meu primeiro dia de aula na faculdade", disse ela.





Jojo ainda passou por um perrengue ao chegar na faculdade. A cantora se enganou e percebeu que o primeiro dia de aula, na verdade, era apenas o trote dos veteranos.

"Esse negócio de trote não é pra mim. Se vier pintar minha cara, minha blusa, o pau quebra", declarou ela nos Stories.





