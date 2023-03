Reprodução/Instagram Jojo Todynho recebe críticas por iniciar faculdade

Jojo Todynho usou as redes sociais para rebater comentários de internautas que criticaram a sua entrada na faculdade. Participando das primeiras aulas no curso de Direito, a cantora fez questão de falar a real para eles.

Pelos Stories do Instagram, a artista mostrou o apoio que recebeu de membros da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no Rio de Janeiro e desabafou pelas mensagens negativas que recebeu.





"Você vê pessoas que nem chegaram a esse patamar desmotivarem as outras", começou ela. Jojo garantiu que não ficou abalada com os comentários. "Não se preocupem comigo, tenho cinco anos para muitas coisas acontecerem na minha vida".

"Enquanto isso, vão captar clientes. Vocês estão muito preocupados com códigos, vão transar. Vocês precisam liberar serotonina, é muito estresse, eu sei. Mas não desmotivem as pessoas, incentivem. Beijos da doutora", completou ela.

Por fim, Jojo falou sobre o novo ciclo da sua vida. "Daqui a cinco anos, vou estar muito a frente, de muitas coisas. Não existe vitória sem luta, e a luta é constante", concluiu.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.