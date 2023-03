Foto: Reprodução/Instagram Ex-BBB Key Alves conversa com Gustavo por videochamada: 'Te amo'





A ex-BBB Key Alves publicou um vídeo nos Stories do Instagram, na manhã desta quinta-feira (8), na qual ela aparece em uma videochamada com Gustavo Benedetti, com quem viveu um romance dentro do reality.



A jogadora de volêi apareceu toda maquiada, sorridente e o "reencontro" do casal teve direito a música romântica de trilha sonora e declarações de amor.













"Eu te amo tanto, Gustavo", disse ela a Gustavo enquanto tocava ao fundo a faixa "My Girl", cover do Boyce Avenue para o sucesso dos Temptations. "Emocionada, com muita saudade do cowboy", escreveu ela, usando a hashtag "Guskey", apelido dado pelo público ao casal.

Após ser eliminada do reality, Key comentou detalhadamente alguns affairs que viveu antes da entrada no reality. O jogador de volêi Bruninho foi o primeiro mencionado por Key e descrito como "um amor de pessoa". "Encontro ele em todas as festas e já fiquei com ele", avaliou Key. A ex-sister também contou que já ficou com outro "amigão", Leo Picon, irmão da ex-"BBB" Jade Picon.

O jogador de futebol Joaquim Piquerez recebeu uma declaração mais intensa sobre o relacionamento que viveram. "Esse aqui me fez sofrer. Chorei todos os dias por ele", disse ela. Key também revelou que "achou que ia namorar" o ator Murilo Cezar: "Antes de entrar, falei para ele: 'Me espera, que vou estar te esperando também'", disse ela.