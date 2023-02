Foto: Reprodução/Instagram Carlinhos Maia se desculpa com jovem após piada de má-formação óssea

O humorista Carlinhos Maia recorreu às redes sociais nesta quarta-feira (1) para se desculpar publicamente após fazer uma piada usando a imagem de um jovem com má-formação óssea.

O influenciador recentemente passou por um procedimento estético para redução da papada e utilizou a imagem do jovem Luiz Antônio dos Santos como uma forma de brincadeira com um possível futuro resultado do procedimento.

Em entrevista à Tv Centro América, do Mato Grosso, o jovem desabafou da atitude do humorista e afirmou que foi desumana. "É preciso respeito, acho repugnante o humor estúpido que debocha da condição física das pessoas", desabafou Luiz Antônio.

O ocorrido também teve forte repercussão nas redes sociais, onde o humorista foi críticado pela atitude. "Cadê a graça em usar a deficiência de alguém que você nem conhece pra fazer uma piada?", questinou uma internauta.

Esse cara é asqueroso, nojento, sem noção. Tenho nojo dele na moral. Cara babaca.🤦‍♂️ — Mᴀᴄᴀ́ʀɪo 🎡 (@rayanmacario23) February 1, 2023

RIDÍCULO



esse influenciador de MERDA usou a foto de um conhecido meu que tem uma deficiência óssea achando que seria de bom tom pra fazer piada.



cadê a graça em usar a deficiência de alguém que você nem conhece pra fazer uma piada de merda? Cadê @Carlinhosmaiaof ? pic.twitter.com/cCHlgUi8Yh — Zannandra (@zannandra) January 30, 2023

Carlinhos Maia se justificou através de um vídeo publicado nas redes sociais e afirmou que por conta da anestesia, não havia percebido que a foto que usou era de uma pessoa com má-formação. "No dia que eu fiz a cirurgia da papada, vários seguidores me mandaram várias montagens dizendo que eu estava sem queixo. Uma das montagens que eu publiquei, era de um rapaz. Eu estava grogue porque tinha acabado de sair da cirurgia, estava todo anestesiado. Eu não tinha reparado que o rapaz da montagem era alguém que tinha má formação, pensei que era só alguém que tivesse o queixo pequeno. Fui idiota, poderia ter reparado. Poderia ter olhado a imagem com calma", explicou o influenciador.

Carlinhos se ofereceu para ajudar o jovem e afirmou que estava brincando consigo mesmo, que não tinha intenção de ofender ninguém. "Eu não sabia de maneira alguma que era má formação, achava que era alguém do queixo pequeno. Eu tava brincando comigo mesmo. por favor, entre em contato comigo e se eu puder ajudar em algo, ficarei muito feliz.", finalizou o artista.

Ao mesmo tempo que foi fortemente criticado, diversas pessoas saíram em defesa do influenciador nas redes sociais. "Ai ativista menos! Eu mesmo já usei esse meme!", escreveu um internauta.

Influenciados de mercado deve ser você porque nunca ouvi falar no seu nome.E outra coisa meu bem o Carlinhos Maia se pronunciou ontem pedindo desculpas e ofereceu ajuda ao rapaz porque os advogados ficaram doidos com um escândalo mais meu ídolo resolveu isso dire — Denise Pereira dias (@DeniseP63066522) February 1, 2023

O carlinhos ja entrou em contato com o rapaz se desculpou e vai inclusive ajuda-lo, ele recebeu a imagem por direct de um seguidor e achava q era montagem (memes) poxa vcs pegam pesado sem nem ouvir o outro lado da história — Helena Secundo (@queenceci_) February 1, 2023

Carlinhos não fez por mal , ele errou? Errou , mais quem nunca errou? Vcs na sua casa nunca riu de alguém? Todos nós temos um telhado de vidro. Esse cara faz muitas caridade, ajuda muito gente. Se o cara faz 99% Ele não presta. Em vez de jogar maldade vai fazer o bem. — Maria Lúcia Dade da (@dade_lucia) February 1, 2023