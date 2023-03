Foto: Reprodução/Instagram BBB23: Lexa reage a comentário de Larissa com Bruna e Guimê





A cantora Lexa não gostou do comentário feito por Larissa em relação à aproximação de Bruna Griphao e Mc Guimê dentro do reality e muito menos com certos comentários que viu nas redes sociais.



Após a festa do líder que ocorreu nesta quarta-feira (8), Larissa se mostrou preocupada com a relação entre Bruna Griphao e Guimê no jogo. A personal aconselhou a amiga a não conversar de jogo, e a cuidar da proximidade que tem com o cantor dentro da casa.













Com o ocorrido, os internautas foram comentar nas redes sociais, o que não deixou Lexa, esposa de Guimê, muito contente. A cantora comentou um emoji triste, sem mencionar nada, mas deixando suspeitas de que seria em relação ao ocorrido no reality.

Logo em seguida, a cantora comentou no Twitter que não gosta de ofensas e afirmou que a internet pesa a mão. "Gente, eu só não gosto de ofensas… só isso! Isso me chateia, a galera perde muito a mão na internet.", escreveu ela. Apesar de receber diversas mensagens de apoio, a cantora foi atacada por haters que chegaram a chamá-la de "hipócrita".

"logo vc falando isso?? a que mais se aproveitou do cancelamento da key pra surfar nele?! mds como sua memória é seletiva! quanta hipocrisia pelo amor de Deus neh mona", escreveu uma internauta. Seguida de outra que afirmou que a cantora "surfa no cancelamento alheio". "Surfou ontem no hate do Fred, surfou no cancelamento da Key e hoje tá assim, o mundo não gira ele capota. A mulher só sabe surfar em cancelamento alheio e esquece o que aconteceu na segunda semana quando o marido tava defendendo Fop lá dentro", escreveu ele.

Gente, eu só não gosto de ofensas… só isso! Isso me chateia, a galera perde muito a mão na internet. — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) March 9, 2023









🚨VEJA: Está viralizando esse vídeo da festa de ontem, onde internautas dizem que Larissa estava com medo de Bruna e Guimê se pegarem. O que vocês acham? #BBB23 pic.twitter.com/8R6sQOB4CV #BBB23 — Central Reality #BBB23 (@centralreality) March 9, 2023









“se cuida que eles são homens, se cuida que eles são homens”



ela tá se referindo ao guimê que é casado e ao gabriel santana que é super respeitador? duvidar dos caráter dos cara de graça… #bbb23 pic.twitter.com/rwQMlcNoPZ — johnny (@crfmagnus) March 9, 2023