Kleber Bambam e Acelino Popó Freitas trocaram ofensas nas redes sociais nesta quarta-feira (08). Bambam desafiou Popó para uma luta anteriormente, mas não obteve resposta. Agora, o ex-BBB criticou Popó e o desafiou novamente para um combate.

Bambam criticou a vitória de Popó contra José Pelé Landy em setembro passado, alegando que o lutador está acima do peso. Ele também desafiou Popó para uma luta no final do ano e mencionou que Naldo Benny teria desafiado Popó no ano passado, mas ele teria recusado. “O Naldo disse que você correu dele e que você está gordinho. Sua genética já foi.”, provocou.





Popó respondeu a Bambam em um vídeo no Instagram e o xingou, afirmando que normalmente arca com as consequências e o salário do adversário, chamado de "bolsa de lutas", ao contrário de Bambam, que está esquecido e falando besteira, querendo lutar por R$1 milhão. Popó disse que se Bambam o desafiou, ele deve pagar.

Popó também respondeu a Naldo, dizendo: "Você também está falando besteira, 'ah, quero lutar, ganhar R$ 5 milhões'. Se você desafiou, pague. Se você quiser lutar, eu pago sua bolsa. É uma proposta que fiz para você".









