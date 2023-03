Foto: Reprodução/Youtube Arthur Aguiar fala de polêmicas pessoais: 'Condenado para sempre'





O cantor, ator e campeão do BBB22 Arthur Aguiar foi o convidado especial do episódio desta quarta-feira (8) do podcast "Café com Mussi", apresentado pelo também ex-BBB Rodrigo Mussi.



Durante o bate-papo, Arthur contou da trajetória da vida, desde o início na natação, que chegou até a ser federado e ganhar diversas medalhas, até os momentos atuais da carreira, passando por superações e polêmicas.













"As coisas perderam muito sentido. Parecia que que eu estava condenado para sempre, e não importava o que eu viesse a fazer, não iam me dar uma segunda chance. As pessoas merecem uma nova oportunidade. Eu não conseguia trabalhar, fazer minha música, nada... a única coisa que fazia sentido na minha vida era minha filha”, iniciou o ator.

Arthur conta que passou por um momento conturbado quando ainda estava casado com a influenciadora e ex-BBB Maira Cardi. No caso, Maira publicou alguns vídeos desabafando que havia descoberto algumas traições de Arthur. Os dois ficaram separados por um tempo, reataram o relacionamento, mas em outubro de 2022, anunciaram o fim defitinitivo do casamento. "Fim da nossa caminhada juntos, mas o começo de um novo caminho melhor para ambos.",escreveu Maira na publicação.

Ao falar das superações da vida, Arthur relembrou de quando era nadador profissional e sofreu uma lesão. "Eu estava muito bem e me machuquei, fiquei dois anos sem nadar na adolescência. Todo mundo falava que era impossível eu voltar a nadar, depois eu me recuperei e não desisti, treinei todos os dias para recuperar o tempo perdido. Fiquei um ano sem estudar, tinha 15/16 anos, fiquei só treinando pra voltar no nível. Eu lembro que na primeira competição quando voltei a nadar, fui o último colocado da minha categoria do meu estado. No final do ano, eu fui o quinto melhor do Brasil", disse ele.