Reprodução / Instagram 05.03.2023 Pedro, Arthur e DG

Arthur Aguiar celebrou o aniversário no dia 3 de março, mas em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o ex-BBB afirmou que não estava com disposição para comemorar e que planejava apenas fazer uma viagem.

Após receber uma mensagem de Douglas Silva, com quem Arthur Aguiar participou do reality, o ex-BBB mudou de ideia e decidiu comemorar o aniversário, motivado pela empolgação do colega.





Arthur já havia mencionado em vídeos que as coisas mais significativas da vida geralmente não são planejadas e agradeceu aos amigos, especialmente a Douglas, por incentivá-lo a celebrar o aniversário.

"Chegou, esquece tudo, vieram do Rio para cá, de carro", comemorou Arthur sobre a chegada dos amigos de confinamento DG e Pedro Scooby, que fizeram uma viagem de cerca de 6 horas para celebrar o aniversário junto com o campeão da 22ª edição.

Além deles, Rodrigo Mussi e Eliezer Netto também marcaram presença no churrasco de Arthur Aguiar, promovendo uma grande reunião do “BBB 22”.

FAMOSOS: Pedro Scooby e Douglas Silva foram até SP de carro para comemorar o aniversário de Arthur Aguiar. #BBB pic.twitter.com/WMDSLoBgcL — Fofoca Web (@fofocaweb8) March 5, 2023





O DG no churrasco do Arthur Aguiar, falando que tá faltando um pãozinho! O dono da padaria ñ pode ficar sem pão!😂 #churrascodoarthur pic.twitter.com/xMVH0I2HJ4 — Caroline (@carolesmerini) March 5, 2023









