Foto: Reprodução/Instagram Andressa Urach revela fetiche de cliente famoso: 'Fazia parte'





A modelo Andressa Urach relembrou, em entrevista ao podcast "Inteligência Limitada", apresentado por Rogério Vilela, o período em que se dedicou à prostituição de luxo.



Andressa contou de um episódio em que foi paga para ficar com um cliente famoso e casado e revelou um fetiche estranhamente absurdo deste rapaz.













"Eu tinha ficado com o padrinho de casamento dessa pessoa. Ele pagou R$ 7 mil para ficar comigo e me indicou para essa pessoa. Quando eu abri a porta [do hotel] e vi quem era, falei: 'não acredito!'", iniciou ela.

"Ele tinha uma tara. Só não vou contar quem é ele para não expô-lo, mas ele mordia a minha cabeça [tão forte] que quase tirou sangue. Doeu, mas não [pedi para parar]. O negócio estava bom! [risos] Na época eu era um pouco masoquista, então [a dor] fazia parte.", revelou ela.

Andressa contou durante a entrevista os pontos sombrios de viver da prostituição. "Eu comecei a dar uma pirada. Homem bonito, lindo, maravilhoso, [havia] vários. Mas aí tem a parte das loucuras, dos fetiches, de urinar, de defecar... Aí isso começa a mexer com a tua cabeça, porque você está ganhando bem e fica: 'pensa no dinheiro'. Mas depois aquilo começa a te culpar, te corroer. É bem difícil. As meninas que passam por isso sabem do que eu estou falando.", disse ela.

Recentemente, Andressa Urach se colocou em uma nova polêmica após armar um barraco durante uma entrevista para a Rádio Boa FM. A ex-A Fazenda se irritou com a apresentadora por estar fazendo perguntas pessoais à modelo, como por exemplo, questionando se Andressa era feliz e se sentia falta de ter o filho por perto.

“Eu não vou continuar a entrevista, porque você quer que eu perca a paciência. Sua sorte é que não estou perto de você”, ameaçou Andressa. A radialista insistiu com as perguntas e Andressa logo rebateu novamente. “Falta você ter um pouco de noção. Você está muito mal comida”, disse a modelo.