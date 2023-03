Reprodução/Instagram 18.02.2023 Andressa Urach

Andressa Urach armou um barraco durante uma entrevista para a Radio Boa FM neste sábado (04). A ex-Fazenda se irritou com a apresentadora do programa por fazer perguntas pessoais para a modelo.

A apresentadora questionou Urach se a modelo era feliz e se ela não sentia falta de ter o filho por perto. “Eu não vou continuar a entrevista, porque você quer que eu perca a paciência. Sua sorte é que não estou perto de você”, ameaçou a ex-Fazenda.





A radialista insistiu com o mesmo assunto e logo recebeu outra resposta atravessada. “Falta você ter um pouco de noção. Você está muito mal comida”, atacou a modelo.

Andressa Urach desabafou recentemente em um vídeo publicado no canal do Youtube que o ex-marido, Thiago Lopes, conseguiu uma guarda provisória do filho Leon, alegando que Andressa possuia problemas de saúde mental e a internação psiquiátrica.

