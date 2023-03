Reprodução / Instagram Augusto Nascimento 08.03.2023 Mano Brown, Gilberto Gil e Milton Nascimento

Um documentário sobre a vida e obra de Milton Nascimento em homenagem aos 80 anos do cantor está sendo dirigido por Flávia Moraes, com produção de Augusto Nascimento, filho do artista.

O filme contará com participações de Dora Morelenabaum, João Bosco, Tim Bernardes, Zé Ibarra, Gilberto Gil, Mano Brown. Os dois últimos estiveram na casa de Bituca na terça-feira (07) para participar das gravações.





Em um dos registros compartilhados pelo filho de Bituca no Instagram, Milton e Mano Brown aparecem curtindo a música “Hit The Road Jack”, do cantor norte-americano Ray Charles.

Em novembro de 2022, aos 80 anos, Milton encerrou a carreira nos palcos com o último show da turnê "A Última Sessão de Música" em Belo Horizonte, Minas Gerais, diante de uma multidão de 55 mil pessoas.





