Reprodução/Instagram Maraísa é flagrada com ex-namorado e fãs reagem

Nada passa despercebido pelos internautas! Na noite da última terça-feira (7) Maraisa foi flagrada em um jantar romântico com o ex-namorado Fabricio Marques.

Tudo aconteceu após um descuido da cantora, que compartilhou um vídeo nos Stories do Instagram e deixou escapar o empresário no fundo das imagens.





Ao perceber, a dupla de Maiara apagou o vídeo. Porém, Fabricio, não ligou e publicou uma foto com a mesma panela exibida pela sertaneja.

Vale ressaltar Maraisa e Fabricio assumiram o namoro em março de 2020 e se separaram no início de 2021.

No Twitter, os fãs da artista comentaram a recaída de Maraisa.

pedimos The Voice Kids com Maiara e Maraisa, recebemos De Férias com o Ex Goiânia pic.twitter.com/oyyvv9jhie — dani da maraisa (@fypatroas) March 8, 2023









Não foram só Maiara e Maraisa, a adm do Bebaças também teve recaída com o ex pic.twitter.com/w6iDLrPXG5 — BEBAÇAS 🍺 (@fcbebacas) March 8, 2023









Oh @Maraisa venha me dar explicação,por que o seu ex postou uma panela igual a sua,oq que o Fabrício tá fazendo na sua casa?? pic.twitter.com/xlpxaIiiLW — Ana🪪 (@AnaQueAmaAsMeM) March 8, 2023





