Reprodução/Instagram Filho de Hebe Camargo homenageia a mãe no dia que ela completaria 94 anos

Nesta quarta-feira (8) Hebe Camargo completaria 94 anos se estivesse viva. Marcello Camargo, único filho da apresentadora, usou as redes sociais para fazer uma homenagem à mãe.

No perfil do Instagram, o apresentador compartilhou uma foto do ícone da televisão brasileira e a parabenizou.





"Hoje é seu dia, rainha da minha vida e representando todas as mulheres do Brasil! Parabéns! Te amo!", escreveu ele na legenda da publicação.

Marcello tem 58 anos e é responsável por cuidar do legado e acervo de Hebe após a morte do primo, Claudia Pessutti, vítima da Covid-19, em 2021.





