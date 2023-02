Reprodução/Instagram - 16.02.2023 Maiara e Fernando Zor viveram relacionamento entre idas e vindas





Maiara e Maraisa lançaram uma "trend" nas redes sociais para divulgação da música "Felizes para Sempre", canção que cita "primeiros amores". Maraisa decidiu tirar sarro da irmã em uma publicação sobre o assunto e resgatou fotos da cantora com o ex-namorado, Fernando Zor.



Maiara e a dupla de Sorocaba viveram um relacionamento marcado por idas e vindas, que chegou ao fim oficialmente em 2022. Na postagem, a cantora divulgou um vídeo da irmã com o artista e tampou a cara de Zor com um emoji.





"Acho que vou apanhar em casa, mas foi mais forte que eu! Tentei fazer a 'trend' 'Felizes Para Sempre' com a Maiara, mas parece que empacou. Duvido alguém adivinhar quem é que está com o rosto tampado com o emoji na 'trend', desafio difícil esse, hein", brincou na legenda do vídeo, divulgado no Instagram.

Maiara não reagiu à brincadeira até o momento, mas os comentários aprovaram postagem na rede. "Será quem é, em", escreveu o cantor Thiago Brava. "Sem medo do 'ban' da Maiara", avaliou o influenciador Álvaro. "Ri alto aqui. Você é maldosa demais", disse o cantor João Bosco.





