Foto: Reprodução/Instagram Jojo Todynho diz que será 'especialista em divórcio' após iniciar faculdade





Jojo Todynho se mostrou bastante empolgada com o início das aulas da faculdade de Direito, no Rio de Janeiro. A cantora contou nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (8) qual área do Direito está pensando em seguir.



A cantora até brincou com o nome do futuro escritório de advocacia que irá montar após o fim da faculdade.













"Dra. Jordana Toddy Advocacia. Especialista em divórcios", brincou ela. "Em breve. Feliz Dia da Mulher", completou Jojo através dos Stories do Instagram. Os fãs de Jojo se divertiram com a publicação da cantora, já que Jojo se separou recentemente de Lucas Souza, com quem ficou casada por poucos meses.

O ex-casal trocou diversas farpas nas redes sociais nos últimos dias, após Lucas afirmar que apanhava e revelar que foi traído por Jojo. "Lucas, tudo e qualquer coisa que eu falei sobre você, tenho como provar. Não vim blefar na internet. Você é safado, pilantra, '171', descarado, mentiroso. Você está achando, porque não sei em que mundo você vive, que tu está bonito na foto. Você está feio na foto, mentindo na cara de pau. Pode colocar como ameaça, vem pro Rio de Janeiro, que eu vou te dar um pau de madeira, eu vou te meter a porrada", afirmou ela na época da briga.

Após anunciar a entrada na Faculdade de Direito, Jojo recebeu diversos comentários negativos e críticas de internautas, que afirmaram que a cantora não iria aguentar os estudos. Jojo recorreu as redes sociais para rebater estes comentários.

"Você vê pessoas que nem chegaram a esse patamar desmotivarem as outras", começou ela. Jojo garantiu que não ficou abalada com os comentários. "Não se preocupem comigo, tenho cinco anos para muitas coisas acontecerem na minha vida". iniciou ela.

"Enquanto isso, vão captar clientes. Vocês estão muito preocupados com códigos, vão transar. Vocês precisam liberar serotonina, é muito estresse, eu sei. Mas não desmotivem as pessoas, incentivem. Beijos da doutora", finalizou ela.