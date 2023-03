Foto: Reprodução/Instagram Giovanna Lancellotti mostra evolução no snowboard após lesão





A atriz Giovanna Lancellotti mostrou que já está mais que recuperada da lesão que sofreu no punho a um ano atrás e nesta quarta-feira (8) msotrou ter evoluido com as hablidades no snowboard.

Em 2022, a atriz praticava o esporte quando viaja pela Europa ao lado do namorado e precisou engessar o braço chegando ao Brasil, após sentir dores fortes.













O casal estava em Courchevel, localizado na França, considerada a estação de esqui mais luxuosa do mundo e a atriz praticava o esporte quando acabou se acidentando. Nas redes sociais, Giovanna publicou um vídeo mostrando um "antes e depois" das habilidades no snowboard.

"Esse ano estou assim. Dá para melhorar? Dá! Mas fala sério, arrasei! Nunca desistam das suas metas!", escreveu ela.