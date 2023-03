Reprodução/Instagram Demi Moore está morando com o ex Bruce Willis e atual esposa

Demi Moore se mudou para a casa do ex-marido, Bruce Willis, após ele ser diagnosticado com demência frontotemporal. A atriz está morando com o ator, a atual esposa e as filhas.

A artista resolveu morar com eles para ajudar Emma Heming com o astro de Hollywood.





"A Demi foi morar com eles e vai ficar lá até o fim", comentou uma fonte para o site Radar Online. "No começo [quando os diagnósticos não haviam sido revelados], ninguém entendeu porque ela havia mudado para a casa do ex com a nova esposa dele, mas agora tudo faz sentido", completou.

A presença de Demi tem ajudado Emma e as herdeiras. "A Demi tem sido um porto seguro para a família e está determinada a fazer com que todos os dias do Bruce, até o fim da vida, sejam repletos de amor", disse a fonte.

Vale lembrar que Bruce e Demi são pais de Rumer, de 34 anos, Scout, de 31, e Tallulah, de 28. Já com Emma, o artista é pai de Mabel, de 10 anos, e Evelyn, de 7.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.