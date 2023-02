Reprodução/Instagram Bruce Willis está mais agressivo e não reconhece a mãe, diz site

O estado de saúde de Bruce Willis está avançando cada vez mais. O ator foi diagnosticado com demência frontotemporal e sua saúde está piorando.

Wifried Gliem, prima de Marlene Willis, mãe do astro, revelou detalhes da situação de Bruce em entrevista para a revista alemã Bild.





"Não sei se o filho a reconhece (...) Os seus movimentos são muito lentos, com uma agressividade constante. Não é mais possível manter uma conversa normal. Esse comportamento é típico de pacientes que sofrem da mesma condição", disse a parente da família.

A doença de Bruce Willis é um conjunto de distúrbios que atingem partes específicas do cérebro, os lobos frontais, provocando de comportamento e personalidade e levando à dificuldade de compreender e de produzir a fala. Sem cura, ela piora com o tempo.





