Reprodução / Instagram Emma Heming e Bruce Willis

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, postou um vídeo no último sábado (04), no Instagram, pedindo para que os paparazzi não incomodem o marido com perguntas e gritos, já que o ator foi diagnosticado recentemente com afasia e demência. A publicação foi feita após Willis ser fotografado em um passeio público com amigos.

Heming disse que é difícil e estressante levar uma pessoa com demência para sair e passear com segurança, mesmo que seja apenas para tomar um café, se você cuida dela.





“Respeitem o espaço dele, permita que nossa família, ou quem estiver com ele no dia, seja capaz de levá-lo do ponto A ao ponto B com segurança”, pediu a esposa do ator.

A doença de Bruce Willis é um conjunto de distúrbios que atingem partes específicas do cérebro, os lobos frontais, provocando de comportamento e personalidade e levando à dificuldade de compreender e de produzir a fala. Sem cura, ela piora com o tempo.





