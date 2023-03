Reprodução/TV Globo Tadeu Schmidt confirma Quarto Branco no BBB 23; veja detalhes

Ele está de volta! Nesta terça-feira (7) Tadeu Schmidt confirmou o retorno do Quarto Branco para o BBB 23 .





Logo no início da transmissão, o apresentador liberou a novidade e na sequência ele deu mais informações sobre a dinâmica queridinha do público.

"Amanhã ele vai voltar, o quarto branco", disse Tadeu animado.





Na quarta-feira (8) não haverá toque de acordar na casa. A partir das 10 horas a área externa será liberada e no gramado terá um botão. Quem apertá-lo irá direto para o quarto com o direito de levar alguém junto.

Tadeu deixou claro que apenas um participante pode apertar o botão, se houver organização entre dois deles, o botão não será acionado.

No quarto, os dois brothers ficarão em um carro, quem perder está direto no paredão. Já o vencedor volta para a casa imune e leva o carro.

Caso eles não desistam até o horário estipulado, tudo será decidido ao vivo. Quem for para o quarto não disputa a prova do líder na quinta-feira (9).





