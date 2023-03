Reprodução/ Globoplay BBB 23: Quarto Branco divide opinões dos internautas: 'Só isso?'

Tadeu Schmidt entregou todas as informações do Quarto Branco no BBB 23 nesta terça-feira (7). Com início amanhã, os internautas opinaram sobre a dinâmica.

O público parece não ter gostado do fato que Boninho "vendeu" a dinâmica para um patrocinador.

Já outros pediram muito pela presença de Ricardo Alface pelo seu temperamento. E para melhorar mais, eles sugeriram Fred Desimpedidos para ser o companheiro para criar mais caos na casa.

gente imagine fred e alface no quarto branco? #bbb23 — caos incontrolável (@Laisllabonitta) March 8, 2023









quarto branco foi con deus ne?... #BBB23 pic.twitter.com/6x0sFV7o2E — (っ◔◡◔)っ ♥ vmackay vulgo nacilme ♥ (@exageradaSA) March 8, 2023









O quarto branco foi feito sob medida para o Ricardo Alface coringar #BBB23 — henri (@HenriArouche) March 8, 2023









Até o quarto branco o Boninho vendeu pra fazer publi 🤡 #BBB23 — Dizzego (@dizzego) March 8, 2023





