Reprodução / Instagram Whindersson Nunes e Sandy

Whindersson Nunes defendeu Sandy de uma polêmica na web nesta terça-feira (07), na qual uma seguidora questionou a idade da cantora por causa do novo visual, comentando que ela "não envelhece". O humorista se posicionou a favor de Sandy, após a pessoa tentar explicar o motivo da aparência jovial da artista.

Uma seguidora tentou justificar o porquê de Sandy não aparentar ter 40 anos de idade: "Não trabalha das 8h às 18h de segunda a sábado, não faz faxina, não faz marmita, não é concurseira, não é advogada, não desentope o vaso (hoje aqui em casa foi pau), não lava louça, não põe roupa na máquina, não tem a corrida cancelada na Uber. Óbvio que não envelhece".





O humorista ironizou a resposta com um comentário, afirmando que "o crime que Sandy cometeu, aparentemente, é não sofrer".

Um seguidor então disse que Whindersson não interpretou corretamente o texto da garota, mas o humorista discordou, afirmando que entendeu que as dificuldades da vida cotidiana envelhecem. Ele também disse que não acha que a culpa seja de Sandy pelas dificuldades que as pessoas enfrentam na vida.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.