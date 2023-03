Reprodução Mario De Marco Rodrigues de Sousa

O delegado Mario de Marco Rodrigues Sousa é um dos funcionários da Receita Federal que está envolvido no caso das joias de R$ 16,5 milhões enviadas da Arábia Saudita para Michelle Bolsonaro, ainda em 2022 quando Jair Bolsonaro era presidente. De Marco é responsável por resistir à pressão do Governo para devolver as joias da ex-primeira-dama ao país de origem.

Após a circulação das notícias, usuários das redes sociais reconheceram o nome de De Marco. No Reddit, um internauta foi o primeiro a apontar que o delegado era um integrante do elenco do reality show “Aeroporto – Área Restrita”, da Discovery Brasil.





Essa publicação do Reddit logo viralizou em outras redes sociais e mais internautas reconheceram o delegado De Marco. No Twitter, os usuários começaram a comentar até colocar a série e o nome do delegado nos Trending Topics.

Os internautas também entraram no debate da importância do funcionalismo público ter estabilidade para poder exercer a função sem medo e aguardam a próxima temporada do reality para saber se terá o episódio das joias. Além claro , do react do Casimiro que costuma assistir a série nas lives.

Passou despercebido por aqui, mas não no Reddit.



Quem barrou as jóias da Micheque em Guarulhos foi o mesmo servidor público (olha aí a importância do serviço público) que aparece no programa "Aeroporto: Área Restrita" do Discovery! 👇👇🧶 pic.twitter.com/G0JmLUAota — Sindical Influencer (@sindinfluencer) March 6, 2023





O brabo e funcionário público que barrou as jóias da ex primeira dama foi a lenda. De Marco, que faz parte da equipe do auditores do programa Aeroporto Área Restrita da Discovery. Ele não se curvou a ninguém e cumpriu dentro da lei seu dever. pic.twitter.com/gkPafd8vS5 — João Luiz Delusional (@PikachuSama) March 6, 2023





Eu só penso na próxima temporada de Aeroporto Área Restrita. Queremos um especial com o delegado De Marco pra ontem. Nunca pedi nada @discoveryBR https://t.co/2vQwPvhBTN pic.twitter.com/H0tIV3mvqR — cacau (@cacaucb) March 7, 2023









Que momento horrível pro Bolsonaro ser pego pela receita federal do aeroporto, agora que todo mundo sabe como funciona uma alfândega/ o que pode ou não trazer/ e a quantidade do que pode ou não trazer 😂😂😂 obrigada AEROPORTO: ÁREA RESTRITA 🤝 @Casimiro — Mari Tegon⚡️ (@maritegon) March 7, 2023

























