Foto: Reprodução/Instagram Jojo Todynho se recusa a devolver cachorro resgatado para o dono





A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais na manhã desta terça-feira (7) para mandar um recado ao suposto dono do cachorro que ela resgatou da rua. Jojo afirmou que não irá devolver o cachorro e contou o estado que encontrou o filhote.



Segundo Jojo, o cachorro tem apenas 10 meses, é da raça pitbull e sofria maus-tratos. "Ele tinha muito carrapato, dermatite e estava machucado", disse ela.













Jojo afirma que, desde que resgatou o animal das ruas, ele vem recebendo os devidos cuidados para a recuperação. "Ele é dócil, muito lindo, perfeito. Passou pela vet, vai ter que vacinar porque não sabemos como foi. A dermatite estamos cuidando.", disse a cantora.

A cantora afirmou que nos últimos dias algumas pessoas têm aparecido afirmando serem as verdadeiras donas do cachorro. "Ontem, apareceu um suposto dono. Deixa eu falar uma coisa para você: o cachorro não é mais teu, é meu! Vou cuidar dele e tratar ele como trato o Braddock. Rala! É isso que tenho para falar pra você. O cachorro estava cheio de bicho, ele não vai voltar mais. Pode aparecer o dono que for.", afirmou ela.

Jojo ressaltou que se o filhote estive sendo bem cuidado pelo suposto dono, não estaria no estado em que ela o encontrou. E afirmou que já escolheu um novo nome para o filhote. "Se o cachorro tivesse sendo muito bem tratado, não estaria cheio de carrapato, não vem com essa. O nome dele agora é Bangu", finalizou a cantora.