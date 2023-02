Reprodução/ Globoplay Wanessa Camargo no "Encontro"

Nessa terça-feira (28), Wanessa Camargo esteve no "Encontro com Patrícia Poeta" e desabafou sobre momentos difíceis que enfrentou nos últimos meses e como a família a ajudou neste período. No ano passado, a cantora terminou o casamento com Marcus Buaiz e iniciou um novo relacionamento com Dado Dolabella.

"Tive que lidar com muito julgamento nesse último ano. Já estou há 22 anos trabalhando com isso, e já levei muita coisa na cabeça, de mídia, de mentira que a gente enfrenta, de muito julgamento, de pessoas que não entendem", iniciou Wanessa.

Em seguida a cantora contou que o julgamento veio, principalmente, pelo término do casamento de 17 anos que teve com Marcus Buiaz. Ela, então, destacou o papel da família dela neste momento.

"Eu tenho esse privilégio de ter uma família que entende, que mesmo nas suas diferenças, acolhe. Então, tive muito acolhimento da minha família em um momento que foi muito julgado que foi minha separação. Um momento difícil para mim. Quem tem filho sabe o quão é difícil ver os seus filhos sofrendo e falar: 'A mamãe precisa ser feliz de novo", desabafou.

Wanessa ainda falou da reação do pai, o cantor Zezé Di Camargo, e da mãe, Zilu Godóy, ao saber do divórcio. "Meu pai e minha mãe, todos eles, claro que se assustaram, mas me abraçaram", detalhou ela.

A cantora ainda contou sobre as crises de pânico e ansiedade que enfrenta. Ela revelou que os sintomas das doenças mentais se itensificaram nos últimos anos, devido à fase difícil que passou e à pandemia de covid-19, e que o tratamento e a ajuda da família foi crucial neste momento.

"O pânico é o meu maior inimigo e meu amior amigo, porque me despertou para coisas da minha vida que eu não estava feliz. Ele que me levou pra um processo de autoconhecimento que vai durar para sempre", falou Wanessa.

